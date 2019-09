Biella: aveva investito un'anziana ed era fuggito. Identificato e indagato un 57enne biellese

E' stato identificato dalla polizia locale di Biella l’automobilista che aveva investito un’anziana in via Delleani per poi darsi alla fuga. Il fatto era successo lo scorso 18 settembre e l’anziana era stata trasferita in codice giallo, dall'ambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. L’automobilista coinvolto, in un primo momento si era fermato, poi probabilmente assaliti dal panico, senza prestare soccorso era scappato facendo perdere le sue tracce. Nessuno dei testimoni presenti al momento dell'incidente era riuscito a rilevare il numero di targa.

Gli agenti della polizia locale di Biella avevano aperto un'indagine e grazie al supporto dei sistemi di videosorveglianza sono riusciti a stringere il cerchio. Alla fine l’automobilista di 57 anni, probabilmente sentitosi braccato, si è presentato spontaneamente al comando di polizia locale in via Tripoli. L'uomo ora è indagato per lesioni e fuga a seguito di incidente. Gli agenti hanno già provveduto al ritiro della patente di guida.