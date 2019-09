Biella: auto senza guidatore impatta contro un veicolo parcheggiato

Incidente dalla dinamica inconsueta oggi pomeriggio intorno alle 15 in via Pietro Micca. Una prima ipotesi potrebbe far pensare che il proprietario dell'Alfa Romeo Mito non abbia azionato il freno di stazionamento e l'auto si sia mossa e abbia attraversato tutta la via per finire la corsa contro la Volkswagen Polo parcheggiata dal lato opposto. Da una testimonianza, infatti, confermerebbe che il proprietario, uscito da un locale, non vedendo più la sua macchina avrebbe esclamato: "Pensavo me l'avessero rubata". Solo danni alle vetture, fortunatamente.