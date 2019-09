Rosaria Dotti: Passione per il Cosplay e incredibili metamorfosi. L'intervista

Ciao Rosaria, ci parli di te..

Mi chiamo Rosaria, per gli amici Rosi o Lady Kurimi per chi mi conosce con il mio nickname. Abito vicino a Como, lavoro per l'ente di trasporto pubblico lacuale, faccio parte della Compagnia Teatrale " I Viaggiatori del Tempo ", sono figurante nel Palio del Baradello e mi diletto con i balli 800 e con il cosplay.

Una passione la tua che fa vivere grandi emozioni, ci racconti come è nata questa tua speciale vocazione?

Ho sempre amato i costumi e la possibilità di diventare un'altra persona. Nel 2012 mi sono avvicinata quasi per scherzo al mondo del Cosplay e mi si è aperto un universo (per chi non lo sapesse la parola cosplay è la crasi di costume e play e si può tradurre con giocare/interpretare un costume). Finalmente potevo diventare i personaggi che tanto avevo amato da bambina e dare sfogo a tutta la mia creatività ed alle mie doti interpretative.

Parlando di personaggi, quale è più vicino alla tua sensibilità artistica? Oscar François o Lady Oscar come la conoscono i più, è uno dei personaggi degli anime (cartoni animati in giapponese) più iconico ed amato da chi come me è cresciuto negli anni 80. Non poteva che cadere su di lei la mia scelta avendolo amato fin da piccola. Dare vita ad un personaggio del genere è stato da una parte bello perché il riscontro del pubblico è sempre immediato e caloroso, dall'altra ad ogni nuova versione (ne ho fatte ben 18) avevo sempre il patema di non trovare il favore dei fan e di non essere all'altezza delle aspettative di chi ormai mi seguiva da tempo.

Durante questo nuovo percorso di vita hai incontrato Cristina D’Avena la cantante che ha emozionato generazione di bambini, come è avvenuto l’incontro?

Proprio grazie al mio personaggio di punta nel settembre 2015 mi sono trovata sul Palco con Cristina D'Avena durante un evento nei pressi di a Milano ed è stata una grande emozione poter calcare la scena con uno dei miti della mia infanzia. Sempre grazie ad Oscar nell'ottobre scorso ho preso parte ad un programma su Rai 1 condotto da Marco Liorni. Una passione ma anche un grande impegno nella realizzazione dei costumi, eseguiti con minuziosa fattura Premettendo che, per la parte sartoriale mi sono sempre fatta aiutare essendo le mie capacità nel cucito limitate, la creazione di un nuovo costume parte da una dettagliata ricerca di immagini per replicare ogni minimo particolare in modo esatto, si passa poi alla scelta dei tessuti adatti, della passamaneria e di tutto il materiale che serve per gli accessori. Una parte importante è anche la scelta di una buona parrucca e di lenti a contatto colorate se il personaggio ha un colore che non corrisponde al nostro. Molto importante anche l'interpretazione che si darà alla " propria creatura ", perché non basta avere un bel costume, bisogna saper replicare anche gli atteggiamenti, le espressioni e la postura. E quando ti guardi allo specchio e non vedi piu’ te, allora sai di avercela fatta.

Quali saranno i tuoi prossimi impegni futuri?

Per ora mi sono presa un periodo di riposo dopo il grosso impegno con il nostro Palio che dura quasi un mese. A novembre mi troverete al Lucca Comics and Games e poi si ripartirà con i balli 800 della CNDS. Nel futuro anche un evento a Biella, città che conosco e so essere la patria di giovani cosplayer