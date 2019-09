Leo Biella, il neopresidente Ploner: "In primavera progetto ambizioso"

Venerdì 20 settembre, presso il Circolo Sociale Biellese, si è svolta la conviviale d’apertura del nuovo anno sociale del Leo Club Biella, inaugurato dal neoeletto Presidente Giovanni Ploner, che, come di consueto, ha tenuto un discorso con cui ha elencato i punti e obiettivi principali della sua presidenza. Novità di quest’anno sociale, e sicuramente l’evento che più di tutti chiederà l’impegno dei soci e che maggiormente coinvolgerà la cittadinanza, sarà la XXIV Conferenza del Leo Club Italia, che si svolgerà in primavera proprio a Biella, ospitata dal nostro Club. Durante tale evento tutti i Leo Clubs italiani si riuniranno per eleggere il nuovo Presidente nazionale e per decidere il futuro dell’Associazione.

"Sarà l’occasione per attirare a Biella persone da tutta Italia e per far conoscere loro la città. Gestire un evento che durerà tre giorni e che coinvolgerà alcune centinaia di persone, sarà sicuramente un’impresa di non poco conto, ma con il sostengo degli altri Clubs del Distretto e dei Lions, riusciremo a portare a termine questo ambizioso progetto, che avrà riflessi positivi anche sul biellese -dice Giovanni Ploner durante il suo discorso-. Tuttavia, non dovranno essere trascurati tutti gli altri eventi e progetti storici di Club".

Infatti, l’assemblea dei soci, riunitasi subito dopo la cena, ha confermato tutti i services (servizi per la società, a scopo benefico) tradizionali, primo fra tutti la casetta del vin brulé in via Italia, a Biella, durante il periodo natalizio. L’assemblea ha anche deciso che quest’anno la donazione principale verrà effettuata in favore della Onlus “Amici dell’Ospedale di Biella”, la quale si occupa di migliorare i servizi offerti dal nosocomio. Presente all’assemblea anche Elisa Barchietto, capo gruppo FAI Giovani di Biella. L’anno scorso, infatti, è stata firmata un convenzione nazionale tra il FAI Giovani e i Leo Clubs italiani e la presenza della rappresentante del FAI Giovani biellese, rimarca la volontà di una collaborazione tra i due enti, che si inaugurerà con le "Giornate FAI d’Autunno".