La Rassegna Corale degli alpini fa tappa a Sandigliano

Sabato 5 ottobre alle 20.30 si terrà presso la Chiesa Parrocchiale di Sandigliano la 24^ edizione della consueta Rassegna Corale, organizzata dal coro ANA La Cesëta del gruppo alpini di Sandigliano che quest'anno vede come graditissimi ospiti i ragazzi del Coro Alpino del Politecnico di Milano.

“Il coro nasce, come esperienza, ben prima della sua vera e propria fondazione: già più di trent'anni fa gli studenti imparavano e cantavano canti della tradizione, popolari, di montagna, e alpini – spiegano - Durante l'anno capitava di sentire qualche canto nelle aule studio nel tardo pomeriggio (abbiamo testimoni che ogni tanta ci raccontano di questi episodi), a pranzo, o alle feste di laurea.Nel 2004 da questi studenti nasce un coro stabile, con un direttore, dove le parti vengono studiate da spartiti, e si inizia a trovarsi regolarmente per provare. Il bello e la fatica del coro universitario è il continuo ricambio: ogni tre mesi si salutano gli amici laureati e ogni anno si accolgono le nuove matricole”.

“Questo implica un continuo riprendere e rinnovare il nostro repertorio, restando fermi nella passione per i canti di montagna (popolari o d’autore), ricercando un suono sempre nuovo, attingendo e prendendo ispirazione principalmente dal Coro della SAT di Trento, e dal lavoro di Bepi de Marzi e dei i suoi Crodaioli – proseguono - Una cosa che contraddistingue il nostro coro e che prima di tutto c'è un'amicizia di fondo molto forte, per cui prima che un "fare le prove" è un "cantare con gli amici" e questo lo testimonia il fatto che alcuni di noi continuano a cantare qui pur avendo cambiato Università. Un’amicizia che certa cresce e spesso nasce nel coro, ma che è un elemento imprescindibile per andare avanti. Anche i direttori, ovviamente cambiano con gli anni. Tra gli ultimi ricordiamo: Donato Pera, ora direttore del coro Allievi SAT, Marco Vitali, Simone Castelli Dezza, Matteo Sanvito, fino all’attuale direttore Leonardo Bisica”.

L'ingresso è a offerta libera.