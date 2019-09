Gemellaggio tra Nuraghes e torrone sardo a “Orti de La Malpenga”

La comunità sarda di Biella parteciperà anche quest’anno alla mostra mercato per l’orto, il frutteto d’autunno e dintorni, in calendario sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 a Vigliano Biellese.La quinta edizione de “Gli Orti de La Malpenga” farà da cornice al “Gemellaggio tra Nuraghes”, per la firma di un accordo tra il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circolo Sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina), finalizzato alla realizzazione di programmi comuni e iniziative di scambio culturale.

Alle ore 12 di sabato 28 settembre, a convalida dei protocolli di Gemellaggio tra Nuraghes, accanto alle firme di Battista Saiu, presidente di “Su Nuraghe” e di Maria Victoria Llantada Signorini, presidente del “Segni”, sottoscriveranno Ignazio Boi e Roberto Vacca, in rappresentanza di Alessandra Zedda, assessore del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, e l’omologa della Regione Piemonte, Chiara Caucino, assessore “Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità”.Con loro, il sindaco di Biella, Claudio Corradino, e il sindaco di La Plata (Argentina), nella persona della Directora de Colectividades y Tradicionalismo del Municipio de la ciudad de La Plata, Nuria Carbonell Guimerá.

Nella splendida cornice della collina biellese, a fare gli onori di casa con Emanuele ed Ernesto Panza Buratti, nipoti di Vittorio Buratti conte della Malpenga, saranno presenti anche Gianfranco Bosso, sindaco di Pettinengo, Carla Moglia, sindaco di Ronco, e Cristina Vazzoler, primo cittadino di Vigliano Biellese.Saranno presenti anche Roberto Perinu, socio decano e vicepresidente del Circolo, ultimo tra i fondatori di Su Nuraghe, nell'ormai lontano 1978 e Giovanna Signorini, socia fondatrice del Circolo Sardo di La Plata.Alla fine della cerimonia, una degustazione di torrone sardo, servito ancora caldo in mirabile sposalizio di sapori, tra miele sardo, nocciole piemontesi e uova della Malpenga.Soci di Su Nuraghe, di antica tradizione torronaia, si alterneranno nel girare lentamente il grande mestolo, coordinati da Alfio Sau, di Tonara, località ben nota anche fuori dai confini dell’Isola per questa specialità gastronomica.