Giovani candelesi ripuliscono il paese. E sabato torna il mercatino del riuso

Il Comune di Candelo ha aderito all'iniziativa di volontariato ambientale “Puliamo il mondo”. Venerdì mattina, 20 settembre, due classi della scuola elementare di Candelo (la quarta A e quarta B), insieme alla guardia parco Maria Chiara Sibille, al vicesindaco e assessore all'ambiente Gabriella Di Lanzo e alla consigliera Erika Vallera, si sono dedicate alla pulizia del percorso che dalla scuola elementare conduce sino all'aula verde “G.Lacchia” di via Isangarda. I ragazzi sono stati molto attenti e precisi nel liberare l'area dai rifiuti.

Giunti all'aula verde hanno proceduto alla differenziazione della spazzatura raccolta durante il percorso, separandola in carta, plastica, metallo ed indifferenziato. Il momento della merenda è stato poi occasione per testare l'applicazione “junker”, che attraverso la scansione del codice a barre del prodotto evita errori con la raccolta differenziata fornendo direttamente sul cellulare tutte le indicazioni per il giusto smaltimento. L'amministrazione comunale ringrazia la scuola e le maestre delle classi coinvolte, la protezione civile e l'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore per la partecipazione.

“Puliamo il Mondo” è l'edizione italiana di “Clean Up The World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale, organizzata dal 1993 da Legambiente con la collaborazione di ANCI e con i patrocini di Ministero dell’Ambiente e del Ministero dell'Istruzione. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività che l'Amministrazione di Candelo organizza per una sempre maggiore sensibilizzazione ed educazione ambientale. Proprio in questi giorni l'assessorato all'ambiente e la delega alla comunicazione al cittadino stanno lavorando sulla sensibilizzazione interna di contrasto all'abbandono dei rifiuti ingombranti ricordando alla cittadinanza quali sono le corrette modalità di smaltimento dei rifiuti ingombranti.

Per il territorio di Candelo sono previste tre diverse modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti: un servizio domiciliare su prenotazione senza costi aggiuntivi, il conferimento diretto all'Ecocentro di via per Candelo e i mercatini del riuso, che vengono riproposti più volte durante l'anno nelle date riportate sul calendario della raccolta rifiuti. Il prossimo si svolgerà sabato 28 settembre.