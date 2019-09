Discarica di Brianco, Salussola nel Terzo Millennio replica al sindaco Cabrio

Il Gruppo di Minoranza Consiliare “Salussola nel Terzo Millennio” legge con perplessità quanto pubblicato su un giornale locale che, nell’occhiello del titolo, nel riportare le parole del sindaco Cabrio scrive “il tecnico ha detto che non è pericolosa”.

Invitiamo il sindaco a leggere meglio la relazione del dottor Beretta: è falso che abbia scritto che “non è pericolosa” e ci amareggia constatare con quanta superficialità l’Amministrazione parla di questo argomento, alimentando cattiva informazione, e con essa la paura nei cittadini di Salussola.

In secondo luogo durante l’ultimo Consiglio Comunale tenutosi sabato 21 non si è parlato affatto di discarica di amianto e, a parte un’introduzione prima dell’apertura della seduta, in cui il Sindaco Carlo Cabrio ha dichiarato senza mezze misure di accentrare su di sè il potere decisionale dell’attuale Amministrazione, è stato semplicemente seguito l’ordine del giorno che prevedeva il giuramento del Sindaco e l’approvazione del DUP senza mai entrare nel merito del progetto di Acqua e Sole, che non era all’ordine del giorno.

In terzo luogo durante il Consiglio Comunale non era presente il Comitato Salussola Ambiente è Futuro, pertanto possiamo testimoniare che non c’è stata alcuna “risposta per le rime” a un interlocurtore assente.

Per altro nell’ assemblea pubblica di venerdì sera i tre Consiglieri di Maggioranza presenti in sala sono rimasti defilati nelle ultime file senza prendere posizione sul tema e limitandosi a un “ne parleremo” solo quando sono stati tirati in causa dai cittadini e dagli altri sindaci indignati.

La questione discarica di amianto sarà invece discussa uffialmente nel prossimo Consiglio Comunale richiesto ad hoc dai Consiglieri di Minoranza che hanno presentato una mozione sull’argomento, impegnando l’Amministrazione a:

1) a esprimere dissenso, con ogni provvedimento congruamente motivato e legittimo, alla realizzazione della nuova discarica monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto in Comune di Salussola Reg Brianco, della Società Acqua e Sole s.r.l.", MIlano ;

2) a coinvolgere nelle iniziative di cui sopra le Amministrazioni dei Comuni limitrofi;

3) a relazionare al Consiglio Comunale circa le iniziative intraprese;

4) a proporre con legittime e congrue motivazioni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso tutti i provvedimenti che dovessero autorizzare o consentire la realizzazione della discarica.

E allora il confronto sarà diretto e davvero il Sindaco dovrà dare spiegazione del suo immobilismo senza potersi nascondere dietro a una serie di frasi imprecise e pronunciate senza che vi sia alcuna attinenza con la realtà dei fatti.