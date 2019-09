Comune Biella cerca 4 componenti per l'amministrazione del Santuario d'Oropa

Il Comune di Biella deve provvedere alla nomina di quattro componenti (tre effettivi e uno supplente) della congregazione dell’Amministrazione del Santuario di Oropa per il quinquennio 2020-2024. Requisiti per la nomina: inesistenza delle cause di non candidabilità previste dall’articolo 10 del Dlgs del 31 dicembre 2012 n. 235. La carica è gratuita.

Eventuali candidature devono essere corredate da curriculum vitae, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra e fotocopia di un documento d’identità. Le candidature devono pervenire entro il 31 ottobre 2019 ai seguenti recapiti: Comune di Biella ufficio affari generali (via Battistero 4) o fax 015.3507505 o via mail affarigenerali@comune.biella.it.