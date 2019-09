Al via il consiglio di quartiere: si parte il 24 ottobre da Chiavazza

A seguito dell’approvazione da parte del passato Consiglio Comunale del Regolamento della Partecipazione, è tutto pronto nella Città di Biella per la nascita dei Consigli di Quartiere. Saranno dieci in totale. Il primo a essere istituito sarà quello di Chiavazza e nel corso dei prossimi mesi toccherà alle altre zone della città.

La prima assemblea pubblica di quartiere è fissata per giovedì 24 ottobre (alle 21) nella sede del teatro parrocchiale di Chiavazza. Questo sarà solo il primo step: in questa seduta l’assemblea deciderà quale sistema di elezione dei Consigli di Quartiere adottare, se candidature per lista o candidature singole. L’elezione sarà poi effettuata in successiva seduta: il consiglio sarà composto da un minimo di sei a un massimo di dieci componenti.

Possono partecipare all’assemblea tutti i residenti del quartiere (in questo caso Chiavazza) che abbiano compiuto i sedici anni di età alla data del 24 ottobre 2019 e che si siano preventivamente registrati compilando e trasmettendo il modulo disponibile sul portale Internet del Comune di Biella e all’Ufficio relazioni con il pubblico (via Battistero, 4). Non saranno ammessi a partecipare coloro che non abbiano effettuato la registrazione entro le 17 del giorno 18 ottobre 2019.

I dieci quartieri dove nascerà un consiglio sono: Chiavazza; Centro; Riva; Vernato Thes; Villaggio Lamarmora; San Paolo Masarone e Villaggio sportivo; Piazzo; Oremo Barazzetto e Vandorno; Valle Oropa; Pavignano Vaglio Colma. I consigli non avranno alcun tipo di potere deliberativo di spesa e non disporranno di un bilancio economico, ma potranno interagire con l’amministrazione per fornire indicazioni e suggerimenti che giungono dalla cittadinanza per servizi o attività volte al miglioramento del benessere del quartiere.