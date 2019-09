A Biella l’assessore regionale sardo del Lavoro Alessandra Zedda

A Vigliano Biellese, sabato 28 e domenica 29 settembre, la quinta edizione de Gli Orti de La Malpenga farà da cornice al “Gemellaggio tra Nuraghes”, per la firma di un accordo tra il Circolo Su Nuraghe di Biella e il Circolo Sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina), finalizzato alla realizzazione di programmi comuni e iniziative di scambio culturale.

Gemellaggio che attraversa l’oceano e che trova in Vittorio Buratti, conte della Malpenga (Biella Chiavazza 1883 - Buenos Aires 1949), un antesignano. A lui è dovuta la fondazione della fabbrica tessile “Linotex”, attiva dal 1946 a Perganino, emblema della provincia di Buenos Aires. Se, ha affermato papa Francesco nell’annunciare la sua visita pastorale alla Chiesa sarda, “Fra la città di Buenos Aires e Cagliari c’è una fratellanza per una storia antica”, significativa è la relazione tra Biellese, Sardegna e America Latina, che trova nell’ambizioso progetto di gemellaggio transoceanico un interessante momento operativo: attraverso la rete mondiale dei Circoli sardi, vuole costruire nuove relazioni con scambio di esperienze maturate negli anni di attività, favorendo il passaggio intergenerazionale di saperi e conoscenze tecniche, organizzative e gestionali dei circoli in cui operano. Conoscenza e studio del permanere e/o del mutare di identità, lingua e saperi tradizionali, tecnici, artigianali e industriali; beni materiali e immateriali di cui nel Biellese verrà via via dato conto attraverso l’attività del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, di Pettinengo.

Il progetto di gemellaggio è condiviso e sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna. Nei giorni scorsi, a Cagliari, dell’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, ha incontrato la delegazione di Sardi proveniente da La Plata. Sabato 28 settembre, Alessandra Zedda - accolta a Biella dal sindaco Claudio Corradino e dall’omologa della Regione Piemonte, Chiara Caucino, assessore “Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità” - apporrà con loro la firma all’importante protocollo d’intesa per iniziative del "gemellaggio tra Nuraghes".