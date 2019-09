Tennis, la 11enne Alessia Sbrana vince il torneo di Rivoli

Biella è il tennis giovanile che incorona la 11enne Alessia Sbrana, talento mancino di casa nostra. Seguita dal Maestro Alessio Loglisci presso il Circolo Tennis Biella in Valdengo, Alessia, prima in classifica nel ranking di Regione, circuito DUNLOP organizzato da FIT Piemonte, approda alle finali presso Circolo Tennis Rivoli 2000 in un tabellone con le migliori 8. Alessia fa la differenza sul campo mettendo in evidenza concreti miglioramenti tecnici, tattici e mentali che hanno certificato la sua vittoria in finale contro l’amica e bravissima Carlotta Micozzi 12 anni. con il punteggio 60-62.

“Gioco ogni palla come se la mia vita dipendesse da quel punto“. Sono le parole di Alessia, raggiante a fine partita. “Nadal è la mia passione -continua-. E’ mancino come me. lo guardo spesso giocare. Oggi prima di entrare in campo mi sono caricata leggendo queste poche parole nella bacheca del Circolo”.

“Alessia ha tenuto ritmi sportivi agonistici elevati abbinati agli impegni scolastici e della Federazione Italiana Tennis -si lascia andare il papà Federico-. E’ stata bravissima. Un ringraziamento doveroso al suo maestro Alessio Loglisci, figura di nonno-maestro carismatica, di sensibilità partecipativa, in grado di motivare Alessia in un percorso di apprendimento agonistico personalizzato ed ottimizzare l suo impegno. La vittoria più bella di Alessia è sapere che la sua vita è passione sportiva e per noi genitori, aver trovato con il tennis e con altri sport, lo strumento per crescere bene i nostri figli. Un grazie sincero a tutti coloro che in questo percorso ci stanno aiutando e motivando a continuare".