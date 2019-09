Successi per i pattinatori biellesi al trofeo “bagnato”

Il trofeo Zaneen de la Bala di pattinaggio corsa di Cremona che si è svolto domenica scorsa 22 settembre purtroppo non ha goduto del beltempo e le gare dei Giovanissimi ed Esordienti del mattino sono state annullate così Zoe Favola Bonvicino e Michele Rocchetti della Bi Roller hanno dovuto rinunciare alle loro competizioni.

Tutto regolare invece per tutte le altre categorie e per gli altri 8 atleti biellesi impegnati nel trofeo che hanno portato la società a raggiungere la 17° posizione in classifica su 25 squadre partecipanti. Chi avuto maggiori difficoltà a gareggiare sicuramente sono stati i più piccoli e con meno esperienza, i Ragazzi 12, che erano inseriti nel programma del mattino quando la pioggia era più intensa. Per tutti loro era la prima volta che si mettevano alla prova su una pista bagnata e parecchio scivolosa e si sono comportati davvero egregiamente: Emma Valli e Annibale Sangiorgi hanno addirittura vinto la maglia da Canguro che premia l’atleta che in due gare successive compie il miglior salto in avanti in classifica.

Emma Valli ha fatto un ottimo tempo nella gara sprint e ha gareggiato bene nella lunga a punti. Annibale Sangiorgi ha svolto la migliore gara della stagione nella 3000 a punti: ha corso bene e con grinta, superando molti avversari per tutta la gara e anche sul rettilineo finale, conquistando un 11° posto sul traguardo. Meno bene la sprint dove ha tenuto un po’ troppo per paura di scivolare e non è riuscito a salire oltre la 15° posizione.Bravissima anche Giulia Fojaca, anche lei appartenente alla categoria Ragazzi 12, che senza farsi intimorire dalla pioggia ha gareggiato con grinta e determinazione.E con queste ultime due salgono a 7 le maglie Canguro conquistate da Bi Roller durante il Circuito CNO di questa stagione: Alice Corradino, Giulia Fojaca, Giulio Varnero, Lorenzo Bonvicino, Tommaso Bonvicino, Emma Valli e Annibale Sangiorgi.

Un vero record così tante maglie Canguro nella stessa società che ha accontentato quasi tutti gli atleti del pattinaggio biellese! Manca ancora una gara, la prossima domenica a Savona e chissà che non ci possa regalare ancora qualche bella sorpresa. Al pomeriggio hanno gareggiato gli atleti della categoria Ragazzi, anche loro concludendo la loro finale sotto una pioggia fine ma incessante. Si sono destreggiati in una 300 metri sprint e nella lunga a 3000 a punti che per le femmine ha comportato anche una fase di qualifica alla finale. Ottimi risultati per Susanna Rocchetti che gareggiando ottima gara 300 metri sprint ha chiuso all’8° posizione in classifica; bravissima anche nella qualificazione della lunga dove ha conquistato diversi punti e poi nella finale chiudendo in 10° posizione. Alla fine in combinata è stata premiata all’8° posto.Bravissimo anche Achille Sangiorgi che si è aggiudicato il 13° posto nella sprint e l’11° nella gara 3000 a punti.

Ottima gara di qualifica nella lunga anche per Dora Ferretto che, pur avendo gareggiato molto bene, purtroppo è rimasta la prima delle escluse e non ha potuto disputare la finale. Bravi anche Tommaso e Lorenzo Bonvicino che hanno migliorato i tempi della sprint e hanno condotto una buona gara lunga. Certamente la gara di ieri ha comportato importanti modifiche alla classifica di tutti gli atleti partecipanti al CNO e attendiamo quindi la comunicazione delle nuovi posizioni e, come conclusione, lo svolgersi della gara di domenica prossima a Savona al circuito indoor del Palatrincee, ultimo evento del circuito anno 2019 a cui seguiranno la Finale A in programma il 27 e 28 ottobre a Forlì e la e Finale B che si svolgerà a Biella il 24 novembre.

Bi Roller si è candidata come società organizzatrice per ospitare la prima edizione dell’importante evento che è stato inserito nel programma delle attività del Circuito CNO e l’Amministrazione cittadina ha accolto l’invito: dunque, a fine novembre, la città di Biella nella bella struttura del Palapajetta ospiterà 96 atleti del pattinaggio corsa, dagli 8 ai 14 anni, provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia si metteranno alla prova in una giornata di gare. Sarà certamente un bellissimo evento sportivo e un’occasione interessante per i Biellesi che volessero come pubblico assistere ad un evento di pattinaggio corsa e scoprire questo sport. Fin da ora invitiamo a partecipare!