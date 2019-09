Rally&co in testa al campionato italiano scuderie, buoni risultati anche all'Elba FOTOGALLERY

Splendida vittoria tra le scuderie al rally storico dell'Elba per la ponzonese Rally & co. Tutti e cinque gli equipaggi che si sono presentati ai nastri di partenza della gara, molto selettiva visti i 60 arrivati su 86 partenti, hanno infatti terminato il percorso e raggiunto il traguardo. Settimi assoluti e terzi nel terzo raggruppamento Rimoldi e Consiglio su Porsche 911. Buoni risultati anche per Dino Vicario e Marina Frasson sulla Ford Escort RS, che si sono piazzati dodicesimi assoluti, primi di gruppo 2, secondi di classe e quarti nel raggruppamento 2.

Primi nel raggruppamento 1 e 25° assoluti Marco Dell'acqua con Alberto Galli (il folletto di Pray) sulla fidata Porsche 911. Al rientro dopo qualche gara centrano un ottimo risultato anche Luca Delle Coste navigato da Franca Regis Milano sulla Fiat Ritmo: per loro il 22° posto in classifica e il primo nella classe 1600. Su Ford Escort RS sono arrivati 50° assoluti PG Porta coadiuvato da Aldo Gentile, completando il risultato della Rally & co, che rimane in testa nel campionato italiano scuderie con una sola gara ancora da disputare: il rally Due Valli in quel di Verona nel weekend dell'11, 12 e 13 ottobre.