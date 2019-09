Medaglia d’argento per la ritmica della Bon Prix – La Marmora

Quindici giorni fa le ginnaste della sezione di Ritmica della Bon Prix-La Marmora avevano ottenuto degli ottimi risultati a Verbania nell’incontro internazionale individuale che aveva dato inizio alla loro attività agonistica dell’ultimo periodo del 2019 ed avevamo comunicato che la ginnasta Cecilia Medri durante l’esecuzione dell’esercizio alla palla aveva subito un piccolo infortunio nella parte esterna del piede che si è poi rivelato come microfrattura.

Naturalmente Cecilia non ha potuto allenarsi e partecipare domenica alla gara interregionale d’insieme che si svolgeva ad Albenga. Nonostante tutto ha voluto accompagnare le sue compagne Camilla Ferraris, Giorgia Gelsi, Alice Livelli, Noemi Nania, Alessia Scardone e Virginia Spicuglia che partecipavano a questa gara importante perché era di qualificazione per il Campionato nazionale , riservata alle prime tre squadre classificate nelle tre categorie, Allieve, Giovanili ed Open. La preoccupazione di sbagliare era visivamente osservabile e le tecniche Silvia Bozzonetti ed Ilaria Petrillo che le seguivano in gara cercavano di tranquillizzarle.

Purtroppo le ginnaste hanno commesso un errore grave già all’inizio dell’esercizio che poteva compromettere la gara. Invece si sono riprese ed hanno completato il loro programma abbastanza serenamente. La classifica della categoria Open in cui gareggiavano le ha viste salire sul podio al secondo posto dopo l’Eurogymnica di Torino e questo ha dato loro il pass per la nazionale. Soddisfatta Gianna Cagliano, convocata in qualità di Giudice, soprattutto per la tenuta di gara che non era per nulla scontata, date le variazioni che sono state apportate per la sostituzione di Cecilia. Le lamarmorine comunque ce l’hanno fatta. Gareggeranno nel Campionato nazionale che si disputerà a Fabriano il 5 e 6 ottobre.

Ricordiamo a tutti che dal 9 settembre sono ripresi i corsi al Palaginnastica La Marmora a Biella in Corso Guido Alberto Rivetti 2A vicino alla Protezione Civile ed al nuovo deposito dell’Atap, sia per i bambini e bambine che per i ragazzi con i corsi di Ritmica, di Artistica, di Trampolino, di Parkour, e per gli adulti con i corsi di Fitness, di Yoga, di Acrobatica e di Parkour oltre a lezioni individuali di Ginnastica posturale e personal training.