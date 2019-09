La coppia Cereseto-Bernardi in testa alla prima del Su-Per Veglio Trail FOTO

Buona la prima al Su-Per Veglio Trail. Non baciati dal sole ma graziati dalla pioggia, 132 atleti presenti alla competitiva e una cinquantina alla non competitiva, hanno affrontato il bel percorso tra sentieri e strade poderali nella zona bassa dell’Oasi Zegna. Già dai primi chilometri si sono dati battaglia i “soliti“ Biolcati (Biella Running) e Balzaretti (Atletica Monterosa) e verso metà percorso sono stati raggiunti da Gazzetto, giovane atleta (Amron Team), in evidenza negli ultimi trail, e da Cereseto (CUS Pro Patria Milano), atleta del 2002.

Quest'ultimo si è aggiudicato la vittoria con un ottimo 1:50:19, seguito da Balzaretti in 1:51:18 e Gazzetto in 1:51:28 mentre è arrivato a 50 secondi Biolcati al quarto posto. Ottimo settimo posto dell’atleta e organizzatore di Casa Simone Terragnolo. Prima tra le donne Angelica Bernardi (2:11:47); seguono Susan Ostano e Alessandra Betteo. Tra gli elogi degli atleti per il bel percorso , dopo un conviviale pasta e birra party, alle 13.30 la premiazione e tutti a casa.

“I Ragazzi di Veglio con il coordinamento del Trail Running Valsessera sono felici per la buona riuscita – spiegano - e ringraziano tutti gli atleti che hanno dato fiducia a questa prima edizione, il comune di Veglio, la pro loco (che ha organizzato ristori e pasta party), il Veglio 4x4, tutti i volontari (amici e parenti) e tutti gli sponsor. Un arrivederci al prossimo anno”.