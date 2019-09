Golf e tanti premi al Mulino di Cerrione

Ieri, domenica 22 settembre, al golf Il Mulino di Cerrione si è disputata una gara Louisiana a coppie su 18 buche. Il cielo plumbeo non ha demotivato i giocatori che hanno trascorso una giornata all’aria aperta divertendosi molto in una competizione coinvolgente. Lo sponsor Zia s.r.l. ha messo in palio per la prima coppia 2 bellissimi tablet: ad aggiudicarseli Jacopo Bruno e Massimo Ricino. Secondi classificati Sergio Persini e Francesco Sicuro mentre la prima coppia mista è stata Ghisio Antonella e Agostino Brondolin. Tutti premiati con i prodotti della Nuxe Spa.

Domenica 29 settembre, invece, si disputerà una gara singola stableford su 18 buche con doppie partenze organizzata con la collaborazione di Edilnol Pallacanestro Biella. Ricchi premi per gli appassionati del basket: abbonamenti per la prossima stagione 2019-2020. Si prevede molta affluenza per l’evento che vedrà ospiti i giocatori e i dirigenti della Pallacanestro Biella. In mattinata, su prenotazione, per gli abbonati, collaboratori e i giocatori della società sarà possibile provare il gioco del golf. E’ la prima volta che si verifica un abbinamento tra questi due sport nel Biellese, uno molto seguito con grande entusiasmo, e l’altro che merita molta più attenzione e la pratica di molti più giocatori, così come avviene in tutto il resto del mondo.

Per info: 3396353001.