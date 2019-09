Escursione al Lago d'Orta per la Biella Mountain Bike Sport

Fine settimana al Lago d’Orta per la Biella Mountain Bike Sport: l’associazione biellese ha effettuato un’escursione partendo da Orta San Giulio e dirigendosi verso il paesino di Armeno da cui ha potuto ammirare dall’alto la zona sud del lago. Dopo una breve pedalata lungo la sponda sud-ovest del lago i ciclisti si sono diretti fino al paesino di Pella e hanno poi effettuato l’impegnativa salita fino alla Colma di Ronco.

Di qui hanno proseguito verso Cesara e Nonio, dove, di fronte ai laghi omonimi, il gruppo ha fatto una breve pausa pranzo, per poi continuare fino al centro di Omega, risalendo fino al paesino di Agrano e ridiscendo a Pettenasco. La gita si è poi conclusa con la parte finale che costeggia nuovamente il lago per il ritorno a Orta. Appuntamento per l’ultima escursione della stagione domenica 13 ottobre a Romano Canavese.

Per maggiori informazioni si possono contattare i numeri telefonici 015.2545867 (Lina) oppure 335.7780522 (Marco) oppure visitare il sito www.biellamtbsport.com