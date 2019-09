Domenica tutti in Valle Cervo per il Rampia Campel

Sulla scia del grande successo che da tre anni riscuote la #distacalacrava Run, la Pro Loco di Riabella lancia il vertical trail non competitivo Rampia Campel. L'appuntamento è per domenica 29 settembre a Campiglia Cervo, frazione Bogna (lungo la S.P. 100, appena dopo Passobreve).

Il percorso, tutto in salita, partirà da località Naiasco, poco dopo l'antico ponte in pietra che a Bogna attraversa il torrente Cervo, per salire a Riabella lungo la mulattiera del "Crest" (E12), attraversare l'intero abitato di Riabella e finire fino all'Alpe Campello lungo il sentiero E10, che dopo aver incontrato il "tracciolino" arriva quasi alla Galleria Rosazza. Per un totale di 3,5 km 800 m D. La partenza è prevista per le 11.

La Pro Loco assicura un servizio di trasferimento zaini dalla partenza all'arrivo, un piccolo ristoro all'arrivo e la presenza di un medico con defibrillatore. L'intero percorso è stato pulito dai volontari della Pro Loco nelle scorse settimane. Il percorso è tecnico, con fondo sterrato e sconnesso che richiede confidenza con l’ambiente di montagna; si consiglia pertanto un abbigliamento adeguato alle caratteristiche della gara e l’utilizzo di scarpe da trail. Il tempo massimo di percorrenza sarà di 3 ore e sarà previsto un servizio di "scopa" in chiusura.

Salvo diversa comunicazione la corsa si svolgerà anche in caso di maltempo Sarà messo gratuitamente a disposizione un ampio piazzale con accesso lungo la S.P. 100 appena dopo il bivio con fraz. Rialmosso (a sinistra salendo da Biella). La locanda della Galleria Rosazza proporrà un pranzo a prezzo convenzionato per i partecipanti (info: 015 8853220 | 337247440).

Per informazioni: prolocoriabella@libero.it oppure Giulia: 3346625811 | Enrico: 3337108041