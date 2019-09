bonprix BfB, continuano le amichevoli. Vittoria per l'under 16 ad Arona

Strana amichevole quella disputata domenica scorsa dalle ragazze della Bonprix BFB. A ventiquattr'ore dal match, Novara rinunciava all'incontro. Coach Cardano non voleva perdere l'occasione di vedere all'opera le sue ragazze e così si organizzava un test match contro una selezione maschile della squadra di Spazioforma, Promozione maschile. L'ampio gap fisico, di velocità e di centimetri ha reso la lotta impari. Nella Bfb poi erano tante le assenze. Ramella, Lambo, Di Nubila, Trucano e Demartini non hanno preso parte al match, sostituite degnamente dalle Under 18 Ricino, Guzzon e Celleghin.

Spazioforma è stato un ottimo sparring partner perché difficilmente in campionato si incroceranno formazioni con così tanta fisicità. Nonostante la differenza fisica si sono viste comunque ottime giocate e giro palla. L'esordio in campionato fra due settimane è ormai vicino, ma Biella sta assimilando velocemente le indicazioni del nuovo coach. Non sono stati conteggiati punti totali, azzerando il segnapunti ad ogni quarto. Ma tutti i parziali, ed era scontato, sono stati ad appannaggio della squadra maschile.

Sempre nel pomeriggio di domenica, ad Arona, l'Under 16 del Basket Femminile Biellese ha disputato la prima amichevole della stagione. Soddisfatto coach Antona, non solo per la bella vittoria di 57 a 42, ma per la presentazione dell'intera squadra. Sono stati commessi diversi errori, ma, come sempre, il lavoro in palestra pagherà. Positivo anche l'esordio delle due ''nuove'' Gaia D'Amico e Anna Fontanelli.