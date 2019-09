L'assessore Chiara Caucino in Liguria: instaurate importanti sinergie per le politiche sociali

Ringraziando la Giunta ligure per il prezioso invito a Genova, dove non solo i presidenti Cirio e Toti ma anche gli assessori hanno potuto tessere insieme importanti sinergie per armonizzare l’azione politica che verrà, l’Assessore alle Politiche Sociali Chiara Caucino è stata lieta d’approfondire con l’Assessore Sonia Viale tematiche inerenti il welfare: "Proseguirò l’utile confronto per semplificare l’accreditamento delle strutture socio-assistenziali, oltre che per l’abbassamento delle rette. Allo stesso modo -conclude Caucino- mi interfaccerò con l’assessore Marco Scajola per la modifica dei requisiti d’accesso agli alloggi di edilizia sociale".