Ferramenta e giardinaggio, da Edilnol parte il Fuori Tutto VIDEO

Dal 26 settembre, sino al 28 settembre Edilnol metterà in atto l’operazione “Fuori Tutto” su tantissimi articoli dei reparti ferramenta e giardinaggio.

Migliaia di prodotti in offerta, con sconti fino all’80%. Per tutti gli articoli non in outlet, in via del tutto eccezionale, verrà invece applicato lo “Sconto IVA”. L’offerta sarà valida giovedì 26 e venerdì 27 tutto il giorno, sabato 28 invece solo al mattino.

Edilnol si trova a Vigliano Biellese, in Via delle fabbriche nuove.

Per info: Tel. 015 8129900.

Scopri il nuovo sito: www.edilnol.it