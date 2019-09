Biella Antifascista: sabato la risposta a chi vorrebbe una "città morta e dormiente"

Sabato 28 settembre è in programma "Parata Indecorosa" organizzata dalla Biella Antifascista. Ecco il comunicato. "Quella tra decoro e degrado è una falsa dicotomia usata per fare la guerra ai poveri, agli sfruttati, agli emarginati di questa città. Si parla di decoro mentre con la ramazza si nascondono sotto al tappeto i veri problemi di Biella. Una città che si sta svuotando e che sta diventando sempre più invivibile: i supermercati prendono il posto degli spazi verdi, i parchi pubblici vengono militarizzati, la mobilità sostenibile disincentivata, la rabbia e il rancore dovuti ad anni di impoverimento del territorio vengono indirizzati sempre contro gli ultimi per permettere ai veri responsabili di continuare a mangiare e ballare sulle macerie di Biella. A questa idea di città ci opponiamo e rilanciamo con un momento collettivo in cui tutti/e possano dire la loro su come Biella dovrebbe essere e quali sono i nostri bisogni.Una parata, una festa, un momento di condivisione per rispondere alla retorica antidegrado di chi vorrebbe una città morta e dormiente.

Al loro decoro rispondiamo con la nostra solidarietà, con la nostra ironia e la nostra arte.Alla chiusura e al vuoto che il sindaco e la sua giunta vogliono creare rispondiamo che Biella è di chiunque la viva, al daspo e a tante altre violenze rispondiamo rivendicando il nostro diritto di stare insieme.Alla politica della paura contrapponiamo la politica della gioia, al loro decoro la nostra diversità perchè non lasceremo mai la città in mano al loro grigiore.Una parata indecorosa che porti vita in una città che vogliono addormentare a forza di anestesie.Invitiamo tutti e tutte a raggiungerci e partecipare alla parata con il mezzo di locomozione a bassa velocità che più preferiscono. Date libero sfogo alla vostra fantasia travestendovi (oppure ci saremo noi a darvi una mano col costume), portate il vostro strumento musicale e unitevi al coro di chi vuole riprendersi questa città! Bambini e bambine, famiglie, giovani e meno giovani sono tutti/e benvenuti/e".

Programma:

RITROVO ORE 15:30 VILLA SCHNEIDER ARRIVO PIAZZA DEL MONTE + BALLI SFRENATI E ALTRE ATTIVITA' LIBERE E INDECOROSE IN PIAZZA FINO A SERA