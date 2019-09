Paella for Life a Cossato con la pro loco e gli Amici dell'Ospedale di Biella

La Pro Loco Cossatese saluta l'estate con "Paella For Life" evento di fine settimana del 28 e 29 settembre al mercato coperto di Cossato. La serata di sabato 28 dalle 19 sarà dedicata al volontariato con la presentazione dell'associazione Amici dell'Ospedale di Biella che tanto ha fatto in questi anni fornendo attrezzature e supporto supplementari per i degenti e i pazienti dell'ospedale di Biella.

A seguire La Vie Fm Cover Band accompagnerà in un viaggio musicale al femminile, realizzando un progetto per esaltare il valore e la voce delle donne! Musica con un repertorio vario che tocca le più famose cantanti e autrici della musica italiana e internazionale. Una serata calorosa e allegra come la specialità gastronomica preparata dalla Pescheria Fasano e altre specialità preparate dalla Pro Loco Cossatese. Gradita la prenotazione ai numeri 3454091496 Cristina 3338987448 Enrico 3487945184 Morris.

Domenica 29 settembre sarà una giornata dedicata ai motori con il campionato regionale di touning SPL & Scream Race Finale 2019 dalle 10 nel piazzale esterno del mercato coperto. Dalle 12 pranzo a menù fisso, a seguire premiazione.