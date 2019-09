Ubriachi al volante, ancora una denuncia e ritiro patente

Ieri alle 23 è stato denunciato M.C. 28 anni di Cossato per guida in stato di ebbrezza. L’automobilista è stato fermato ad un controllo della volante a Gaglianico in via Cavour. L’uomo palesava alterazione psicofisica e così è stato sottoposto al precursore, risultato positivo. Accompagnato negli uffici della questura, gli accertamenti hanno rilevato valori pari a 0,98 e 0,94. Il cossatese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza oltre al ritiro della patente. L’auto non è stata sequestrata ma consegnato alla madre quale legittima proprietaria.