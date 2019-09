Biella, segnalato un uomo ubriaco a mezzogiorno. Intervengono i carabinieri

Alle 12 di ieri, domenica 22 settembre, in Biella via Garibaldi, viene segnalata la presenza di un ragazzo straniero che in palese stato di ebbrezza alcolica sta inveendo contro i passanti. A richiedere l'arrivo dei carabinieri è la proprietaria di un bar di via Vescovado che si era rifiutata di servire bevande alcoliche al soggetto, già evidentemente ubriaco.

All'arrivo dei militari, l'uomo viene identificato in E.C. 28 anni di origine marocchina residente nel capoluogo e trovato seduto e con atteggiamento tranquillo in uno dei tavolini del bar. Non emergendo elementi di reato lo stesso, dopo l'identificazione, veniva lasciato libero di far rientro alla propria abitazione