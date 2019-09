"Festa del dolce" al Cerino Zegna FOTO

Come da tradizione, venerdì 20 settembre, alla Residenza Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore, si è svolta la “Festa del dolce”, un appuntamento annuale per tutti coloro che condividono pensieri, quali: "il buon cibo è il fondamento della vera felicita", oppure "nessuno può essere saggio a stomaco vuoto". A causa delle temperature frescoline, la festa si è svolta all'interno della struttura, con la collaborazione di volontari, amici, operatori, famigliari. Un ringraziamento va alla nostra Presidente, sempre presente per portare i saluti dell'Amministrazione tutta, ed alla ditta Sodexo Italia che, anche in questa occasione non ha mancato di dimostrarsi “irresistibile”, prima che per la bontà dei dolci offerti, per la coreografia, forme e colori degli stessi. Non è mancato l'accompagnamento musicale dei "Musicanti del 2000".