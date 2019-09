Candelo Città che legge... Anche in digitale: Consegnati i primi ebook reader

Nei giorni scorsi il vicesindaco di Candelo Gabriella Di Lanzo ha consegnato i primi ebook reader del progetto "biblioteca digitale". Per ben due anni consecutivi, 2017 e 2018, Candelo ha ricevuto dal Mibact il riconoscimento nazionale “Città che Legge” e il premio speciale a livello nazionale, riservato ai migliori progetti di fundraising. Grazie a questo premio, la Biblioteca di Candelo ha avviato un percorso insieme alla Scuola di Fundraising di Roma, realizzando a maggio 2018 un primo corso gratuito su fundraising e ArtBonus, aperto anche a tutte le Biblioteche del Biellese.

Fra gli altri, è nato così il progetto “Biblioteca Digitale” che ha come obiettivo mettere a disposizione di tutti gli utenti una serie di Ebook reader per la lettura di adulti e ragazzi e dei tablet riservati ai bambini per libri interattivi, laboratori e momenti di fruizione e interazione innovativa (anche per il supporto alle famiglie con figli con esigenze speciali: DSA, dislessia, disturbi apprendimento…). Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, il Comune di Candelo ha proceduto all’acquisto di Ebook reader - Lettori multimediali digitali; Tablet e relativi contenuti digitali.

Con la consegna ha preso avvio la sperimentazione di utilizzo degli ebook reader, già disponibili presso la Biblioteca e pronti per una più moderna forma di lettura. Sugli ebook è stata caricata una selezione dei libri più venduti del momento. Gli utenti della biblioteca di Candelo avranno così a disposizione tantissimi libri in un unico dispositivo leggero e semplice da usare. Al termine della sperimentazione, raccolti i feedback e unitamente all’approvazione del nuovo Regolamento della biblioteca, partirà il servizio di prestito per gli ebook reader e la possibilità di usare i tablet per i laboratori didattici in biblioteca. L'amministrazione comunale ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per il prezioso contributo.