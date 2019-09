Biella: Celebrazione di San Matteo per il comando provinciale della Guardia di Finanza

Nella giornata di venerdì 20 settembre, nella cornice parrocchiale della chiesa di San Paolo a Biella, si è celebrata la ricorrenza di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza. Alla funzione religiosa, officiata dal parroco don Filippo Nelva, hanno partecipato i Finanzieri alla sede e le Fiamme Gialle in congedo della locale Sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’ Italia) che hanno assicurato con il simbolo del Labaro l’ideale continuità tra Finanzieri di ieri e di oggi.

Diversi sono stati i momenti toccanti della Santa Messa durante la quale sono stati ricordati i Caduti del Corpo e condivisa una profonda riflessione sui delicati compiti degli appartenenti della Guardia di Finanza. Il Comandante Provinciale, terminata la lettura della “Preghiera del Finanziere”, ha ringraziato Don Filippo, per l’ospitalità ricevuta in occasione della Festa del Santo Patrono, e tutti i militari intervenuti per l’impegno che profondono quotidianamente nelle attività di istituto.