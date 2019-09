Caffè benessere a Cossila San Grato, il prossimo appuntamento e giovedì 26 settembre

Giovedì 26 Settembre alle ore 15 appuntamento del Caffè del Benessere con il Dr. Carlo Peruselli, Specialista in Cure Palliatie, già Direttore della Struttura di Cure Palliative della ASL Biella nonchè Direttore del Dipartimento Ospedale e Territorio della stessa ASL che terrà un incontro su "Cosa cambia con la legge sul fine vita". L'evento si svolgerà presso la Sala Conferenze della Parrocchia di Cossila San Grato in Biella, via Partigiani della Valle Oropa. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra ANZITUTTO, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, Parrocchie Valle Oropa ed ha il supporto della 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese.

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del dicembre 2017 che contiene “norme in materia di consenso informato a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona" e stabilisce che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.

All'articolo 1 si afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.

Quali sono i cambiamenti che questa legge ha portato ? Quali miglioramenti nelle risposte ai bisogni di salute ed ai desideri della popolazione Italiana ? A questa e ad altre domande risponderà in dr. Peruselli la cui competenza in materia è riconosciuta a livello nazionale, essendo stato anche Presidente della Società Italiana di Cure Palliative.

Al termine della conversazione il tradizionale caffè/bibita con qualche dolcetto offerti dagli organizzatori.

Per ulteriori informazioni ass.anzitutto@gmail.com - tel. 3461856912

biblioteca3bi.info tel. 01515153132

Si ringrazia della cortese attenzione e si allegano alcune fotografie di Caffè del Benessere di Cossila San Grato