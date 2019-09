Vigliano al primo posto dopo 3 giornate, sorride anche il Città di Cossato

Dopo tre giornate di campionato, il Vigliano affianca l'Omegna in testa al girone, superando in trasferta il Dormelletto con il punteggio di 2 a 0. A distanza, gioisce anche il Città di Cossato, uscito indenne dall'insidiosa trasferta di Santhià, con il massimo della posta in palio. Terzo posto, condiviso con Juve Domo e Piedimulera.

Risultati del 3° turno

Valduggia vs Piedimulera 3-1

Bianzé vs Arona 0-0

Vogogna vs Juve Domo 1-4

Dormelletto vs Vigliano 0-2

Dufour Varallo vs Briga 2-0

Santhià vs Città di Cossato 2-3

Sizzano vs Bulè Bellinzago 3-1

Sparta Novara vs Omegna 1-2

Classifica

Omegna e Vigliano 9

Sizzano 7

Città di Cossato, Juve Domo e Piedimulera 6

Dufour Varallo 5

Bulè Bellinzago 4

Sparta Novara, Valduggia, Dormelletto, Santhià e Briga 3

Arona e Bianzé 1

Vogogna 0