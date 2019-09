Pari e patta nel derby Gaglianico-Valle Elvo Occhieppese. Ok Mongrando

Pari e patta. Finisce 1-1 la stracittadina di giornata tra Gaglianico e Valle Elvo Occhieppese, che arride ai primi, al secondo posto con 4 punti in classifica. Anche il Pollone non va oltre lo 0-0 e divide la posta in palio con la Cervo.

Il Mongrando riscatta il ko di settimana scorsa superando 2 a 0 in trasferta il Bajo Dora mentre Fc Biella e Lessona cadono lontano dal suolo biellese.

Risultati del 2° turno

Chambave vs Aosta Calcio 2-5

Bajo Dora vs Mongrando 0-2

CGC Aosta vs Lessona 2-1

Gaglianico vs Valle Elvo Occhieppese 1-1

Montjovet Champdepraz vs FC Biella 2-0

Pollone vs La Cervo 0-0

Valchiusella vs Valdigne Montblanc 5-0

Classifica

CGC Aosta e Montjovet Champdepraz 6

Valchiusella, Aosta Calcio, Gaglianico e Pollone 4

Mongrando e Bajo Dora 3

FC Biella, Valle Elvo Occhieppese, Chambave e La Cervo 1

Lessona e Valdigne Montblanc 0