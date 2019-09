Motori: Iscrizioni aperte al 7° Valli Biellesi - Oasi Zegna

E' alle porte l'appuntamento con "Valli Biellesi - Oasi Zegna", gara di regolarità per auto storiche giunta alla settima edizione, che si svolgerà a Biella sabato 28 e domenica 29 settembre. Ultimo dei dieci appuntamenti del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, l'evento biellese si fregia per il terzo anno consecutivo della prestigiosa titolazione e offre ai contendenti della massima Serie nazionale impegnati nell'ultima, decisiva, sfida stagionale lo splendido palcoscenico del territorio biellese, dove spicca la perla dell'Oasi Zegna.

Uno dei fiori all'occhiello della manifestazione, oltre all'alto livello dell'ospitalità, sarà infatti il percorso che si snoda con vista sulle montagne del massiccio del Monte Rosa, sulle strade rese famose dal Rally della Lana transitando per quella "Panoramica Zegna" voluta da Ermenegildo Zegna, il fondatore dell'omonimo lanificio che si dedicò alla riforestazione della zona, oltre che a costruire la strada che attraversa l'Oasi Zegna. Aperte da alcuni giorni, le iscrizioni si potranno inviare sino alle 18 di mercoledì 23 settembre; altri punti salienti del programma, vedono le operazioni di verifica presso "The Place" Luxury Outlet a Sandigliano, sia nella serata di venerdì 27 dalle 18 alle 21, quanto nella mattinata di sabato 28 dalle 9 alle 11.

Dal Centro Zegna di Trivero Valdilana, alle 13.30 verrà dato lo start alla prima vettura che si avvierà ad affrontare il percorso della prima tappa il cui epilogo è previsto all'Hotel Cascina Era di Sandigliano con la cena di gala a chiudere la giornata. Ruoterà tutto attorno a Piazza Martiri a Biella il secondo giorno di gara, con un percorso inframmezzato dalla sosta pranzo al Rifugio Monte Marca di Bielmonte, nel cuore dell'Oasi Zegna; sei le ore della seconda frazione, con la partenza alle 9 e l'arrivo alle 15 in centro città che sarà anche teatro della cerimonia delle premiazioni, in programma per le 16.30. Poco meno di duecentonovanta i chilometri di gara lungo i quali sono previste novanta prove cronometrate. Abbinata alla "classica", anche la gara con la formula "turistica" che copia pari pari il programma e lo svolgimento, con l'unica differenza nel numero dei rilevamenti che saranno quaranta. Lo scorso anno la gara di Campionato fu vinta da Barcella e Ghidotti su Porsche 356, mentre la turistica ha celebrato il successo di Anselmetti e Vergano su Talbot Sunbeam Lotus.

Informazioni e documenti di gara, sono disponibili al sito web www.vallibiellesi-oasizegna.it.