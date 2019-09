La Bonprix Teamvolley inizia con due vittorie la Coppa Piemonte

Esordio decisamente positivo per la Bonprix TeamVolley in Coppa Piemonte. Nel triangolare giocato a Novara le ragazze di coach Preziosa hanno ottenuto due vittorie per 2-1 superando Bellinzago (25-16, 23-25, 25-20) e poi le padrone di casa di Scurato (16-25, 25-22, 25-20).

Nella prima partita schiera Biassoli in palleggio con opposto Loro Piana; di banda Gualinetti e Balzano, al centro Gaito (K) e Barbonaglia, con libero Cimma. «Sono state due vittorie un po’ tirate – confida il tecnico della Bonprix Fabrizio Preziosa -. Abbiamo giocato bene il primo set con Bellinzago, poi nel secondo c’è stato un calo, condito da tanti errori. Al momento buono, nel tie-break le ragazze si sono disimpegnate meglio e l’abbiamo vinto bene».

Stessa formazione iniziale per la Bonprix anche contro Scurato: «un match fotocopia dell’altro, ma a set invertiti – conclude Preziosa -. Siamo usciti bene alla distanza, giocando meglio e vincendo in scioltezza. Il commento generale è positivo: sappiamo di dover migliorare, ma queste due vittorie ci indicano che la strada è quella giusta».

BONPRIX TEAMVOLLEY – BELLINZAGO 2-1

Parziali: 25-16, 23-25, 25-20

Tabellino TeamVolley: Balzano 3, Gualinetti 11, Cimma L, Angelillo L2 (n.e.), Peracino 3, Zecchini1, Barbonaglia 5, Gaito 6, Biassoli 6, Loro Piana 10, Zatta 0, Perissinotto 0

BONPRIX TEAMVOLLEY – PALLAVOLO SCURATO 2-1

Parziali: 16-25, 25-22, 25-20

Tabellino TeamVolley: Balzano 5, Gualinetti 14, Cimma L1, Angelillo L2 (n.e.), Peracino 2, Zecchini n.e., Barbonaglia 6, Gaito 12, Biassoli 1, Loro Piana 7, Zatta 0, Perissinotto 0. All. Preziosa.