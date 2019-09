Derby di fuoco in Prima, passano Ceversama e Valle Cervo Andorno. Crollo Valdilana Biogliese

Gare e incroci infuocati in Prima Categoria. Alla fine, Ceversama e Valle Cervo Andorno conquistano la stracittadina lasciandosi alle spalle il pessimo avvio di campionato. Crollano anche Valdilana Biogliese (in trasferta con gli Orizzonti United) e Ponderano, davanti al proprio pubblico con la Pro Palazzolo.

Risultati del 3° turno

Chiavazzese vs Ceversama 1-2

Junior Pontestura vs Azeglio 1-0

La Chivasso vs Strambinese 1-2

La Vischese vs Virtus Vercelli 2-1

Orizzonti United vs Valdilana Biogliese 2-0

Pro Roasio vs Stay O' Party 1-2

Valle Cervo Andorno vs Torri Biellesi 3-2

Ponderano vs Pro Palazzolo 1-3

Classifica

Stay O' Party, Strambinese e Junior Pontestura 9

La Vischese 7

Pro Palazzolo e Ceversama 6

Azeglio e Pro Roasio 4

Chiavazzese, Ponderano, La Chivasso, Orizzonti United e Valle Cervo Andorno 3

Torri Biellesi 1

Virtus Vercelli e Valdilana Biogliese 0