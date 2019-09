Calcio giovanile: Esulta il Città di Cossato, due giocatori biellesi selezionati dalla Pro Vercelli

Buone notizie per il Città di Cossato. Per il quarto anno consecutivo, alcuni giocatori della scuola calcio cossatese sono stati selezionati dalla Pro Vercelli per il campionato 2019/20. Nello specifico si tratta del portiere Alessio Bonaldo, classe '07, e della punta di movimento Giole Mosca, classe '10.

“Due piccoli rappresentati blues vestiranno una maglia importante. Entrambi sono il frutto dell'egregio lavoro dei nostri tecnici e di tutto lo staff – analizza Alberto Casazza, direttore tecnico delle giovanili del Città di Cossato – Siamo molto soddisfatti e non possiamo che augurar loro ogni bene”.