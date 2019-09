Cabrini regala un buon punto alla Biellese. 3° ko di fila per la Fulgor

Un punto per il morale e la classifica. In terra valdostana la Biellese strappa con le unghie un prezioso 1-1 con il Pont Arnad Evanco: al vantaggio iniziale della capolista con Jeantet, i bianconeri hanno risposto nella ripresa con l'assolo di Cabrini.

Resta fanalino di coda la Fulgor Valdengo, superata 2 a 0 dal Pro Eureka. Per i ragazzi di Mellano si tratta del terzo ko di fila.

Risultati del 3° turno

Borgaro Nobis vs LG Trino 1-0

Borgovercelli vs Accademia Borgomanero 4-0

Città di Baveno vs Alicese Orizzonti 1-1

La Pianese vs Aygreville 2-2

Pont Arnad Evanco vs La Biellese 1-1

Pro Eureka vs FR Valdengo 2-0

Rivoli vs Stresa 0-4

Ro. Ce. Vs Oleggio 2-1

Classifica

Pont Arnad Evanco e Borgaro Nobis 7

Borgovercelli e Stresa 6

Aygreville 5

LG Trino, Ro. Ce., Città di Baveno e Accademia Borgomanero 4

Alicese Orizzonti e Pro Eureka 3

La Pianese, Oleggio e Rivoli 2

La Biellese 1

FR Valdengo 0