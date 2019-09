Botalla Teamvolley raccoglie due buoni punti in trasferta contro due squadre di serie C

Indicazioni positive nella prima uscita stagionale del Botalla TeamVolley. La squadra affidata a Marco Busancamo si è trovata di fronte a due serie C esperte come Rosaltiora Verbania e San Maurizio, ma ha saputo reggere abbastanza bene.

«Nel primo incontro contro Rosaltiora Verbania abbiamo giocato tecnicamente meglio e siamo riusciti a restare vicini nel punteggio anche nei primi due set persi a 22 e 19, mentre nel terzo set abbiamo colto il primo punto vincendo 25-22» commenta il tecnico che ha schierato Lisa Fornasier in palleggio, opposto si sono alternate Emma Bognetti e Ginevra Levis, centrali Rachele Melotti e si sono alternate Elisa Caramori e Gaia Fornasier, in banda Rebecca Melotti e Cecilia Caratti, liberi Francesca Ippolito e Martina Fantini. Entrate dalla panchina per alcuni giri al servizio Giulia Lorenzon e Beatrice Corso.

«Nella seconda partita contro San Maurizio abbiamo faticato molto di più – conclude Busancano -. l’inizio è stato sotto tono e con poca aggressività le padrone di casa hanno avuto vita facile vincendo a 13. Nel secondo set pur perdendo a 16 abbiamo ripreso il buon atteggiamento della prima partita e nel terzo siamo stati sempre avanti fino al recupero finale delle avversarie, ma l’abbiamo spuntata ai vantaggi».

ROSALTIORA - BOTALLA TEAMVOLLEY 2-1

Parziali: 25-22, 25-19, 22-25

BOTALLA TEAMVOLLEY – CUSIO SUD OVEST 1-2

Parziali: 13-25, 16-25, 27-25