Alla prima stagionale spettacolo e gol nel derby tra Città di Sandigliano e Masserano Brusnengo

Prima assoluta da applausi tra Città di Sandigliano e Masserano Brusnengo: emozioni e tante occasioni da gol ma alla fine la posta in palio viene equamente divisa dai due contendenti del girone.

Risultati del 1° turno

Casalino vs Voluntas Novara 0-2

Città di Sandigliano vs Masserano Brusnengo 2-2

Sangermanese vs Canadà 0-3

Trecate U.21 vs Villanova 1-3

Virtus Mulino Cerano vs Lenta 3-1

Fara vs Amatori Granozzese 1-2

Classifica

Canadà, Villanova, Virtus Mulino Cerano, Voluntas Novara e Amatori Granozzese 3

Città di Sandigliano e Masserano Brusnengo 1

Fara, Lenta, Trecate U.21, Casalino, Sangermanese e Piemonte Sport 3