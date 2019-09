57 runners al via per l'Erbu Trail 2019, il giovane Grosso primo al traguardo FOTO

Pollici in alto per l'Erbu Trail 2019, gara podistica non competitiva di scena a Mosso, nel comune di Valdilana. In 30 al via da Borgata Marchetto per affrontare un percorso di circa 8 chilometri: a tagliare per primo il traguardo Francesco Grosso, giovane residente in paese, in poco più di 48 minuti, seguito di un soffio da Damiano Gallarotti. Terzo Oscar Boggiani con un tempo di 51 minuti. Tra le donne spiccanno il magnifico trio formato da Valeria Bruna, Gloria Guerretta e Francesca Arcari. 27, invece, hanno preso parte alla camminata di 4 chilometri in un clima sereno e all'insegna della sportività.