Arte e bellezza a Cossato, 20 gli artisti alla mostra collettiva di pittura

Sono circa venti gli artisti del Gruppo Incontri d’Arte che parteciperanno alla mostra collettiva di pittura dal titolo Dialoghi d’arte che avrà luogo a Cossato - Villa Ranzoni, nella sala eventi “G. Pizzaguerra”, in Via Ranzoni 24, nei giorni 27 – 28 – 29 settembre.

L’evento è una tappa importante per i partecipanti che, in un connubio tra arte e bellezza, hanno la presunzione di regalare emozioni, con le loro opere dai colori ed elementi compositivi accattivanti. La mostra è a tema libero e gli artisti proporranno al pubblico opere realizzate in amicizia e seguendo le più disparate tecniche artistiche, tanto da dare l’impressione di assistere ad autentici dialoghi tra gli artisti stessi, in funzione della loro diversa sensibilità ed esperienza.

La mostra sarà inaugurata venerdì 27 settembre, alle 17 e resterà aperta anche nei giorni di sabato 28 (ore 15 - 19) e domenica 29 (ore 10 – 12.30 e 15 - 19).