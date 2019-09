Dal Nord Ovest - Tragedia in Francia, muore in un incidente motociclistico giornalista di 36 anni

Una tragedia ha scosso in queste ore il mondo della comunicazione torinese. Nel pomeriggio di ieri, in Francia, ha perso la vita in un incidente stradale Mattia Serafini, 36 anni, originario di Brandizzo che lavorava nell'ufficio stampa dell'Unione Industriale di Torino, dedicandosi in particolare al Centro Congressi e alle sue attività, affiancando Giancarlo Bonzo.

Al momento dell'incidente era a bordo di una motocicletta - una delle sue passioni -. Gli è stato fatale lo scontro con un'autovettura, nella zona di Peyroules. Nessuna conseguenza per la donna che era al volante della macchina. Inutili i soccorsi, arrivati in breve tempo sul luogo dell'impatto: Mattia è stato portato al vicino ospedale di Castellane, dove è morto poco dopo. Mattia Serafini era un giornalista e un comunicatore capace, amava quello che faceva e lo si percepiva con chiarezza.

Ma soprattutto era una persona pacata, gentile, educata: sempre con il sorriso sulle labbra anche quando le situazioni (e capita spesso, tra conferenze stampa e interviste) erano cariche di stress. Non mancava mai il suo saluto cordiale, incrociandolo nei corridoi del centro congressi di via Fanti. Un sorriso che adesso mancherà a tutti. E in tanti continueranno a cercarlo, per registrarsi agli incontri, per un saluto di prima mattina, per una battuta a sdrammatizzare le solite manie che si porta dietro chi fa questo mestiere. E che adesso sembrano così sciocche.