Salussola: Incendio in una cascina, in fumo rotoballe di fieno FOTO

Una colonna di fumo ben visibile dalla strada principale ha mandato in allarme alcuni residenti di Salussola nella mattinata di oggi, domenica 22 settembre. Poco dopo le 11, un incendio è scoppiato all'interno della Cascina Arbonaud, situata in frazione Arro, per cause ancora da accertare.

Dai primi riscontri, pare che le fiamme abbiano mandato in fumo circa 6 rotoballe, ammassate in prossimità dell'azienda agricola biologica. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Biella e Cossato, con le relative botti per l'approvvigionamento idrico. In questo momento, stanno concludendo le operazioni di spegnimento e di bonifica dell'area interessata. Presenti anche i carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.