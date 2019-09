Musica alta e schiamazzi nella notte. Carabinieri in azione a Biella e Quaregna Cerreto

Serie di interventi per i carabinieri nella notte di domenica 22 settembre. Motivo principale delle chiamate: la musica ad alto volume, a detta dei richiedenti di Corso del Piazzo, a Biella, e di alcuni residenti di Quaregna Cerreto, situati nei pressi di un pub locale. In entrambi i casi il suono veniva abbassato. Intorno alle 5, invece, gli schiamazzi di circa 30 persone creavano disturbo nelle vicinanze di una panetteria in fase di apertura. Ma in questo caso non veniva riscontrata alcuna situazione di trambusto per le orecchie del vicinato.