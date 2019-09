Liti a Valle Mosso e Gaglianico, intervengono i carabinieri

Carabinieri in azione ieri, sabato 21 settembre, per alcune liti scoppiate in provincia. A Valle Mosso, nel comune di Valdilana, due cittadini marocchini hanno nuovamente discusso per alcune questioni che da tempo si trascinano; a Gaglianico, invece, due conducenti hanno avuto un diverbio piuttosto accesso. Dai riscontri, sembra che sia volato perfino un pugno contro un'auto. In entrambi i casi, i militari dell'Arma hanno tranquillizzato gli animi e informato le parti sulle loro facoltà di legge.