Candelo: Ragazzi danneggiano un bagno pubblico a gettoni

Atto vandalico a Candelo. Nella serata di ieri, poco dopo le 20, alcuni ragazzi hanno danneggiato un bagno pubblico a gettoni, situato in via XXV Aprile. A notare la scena un passante che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto la testimonianza ma dei ragazzi non vi era più traccia. A rimanere danneggiata la porta che ha continuato ad andare in allarme emettendo un sibilo continuo.