Paolo Guercio, musicista e artista biellese innamorato del suo lavoro. L'intervista

Buongiorno Paolo, vuoi parlarci di te e dei tuoi inizi?

Che dire? Ho iniziato all'età di otto anni a studiare musica, avvicinandomi a questo meraviglioso mondo e in seguito ho continuato studiando in Conservatorio. Dopo il periodo molto intenso del conservatorio mi sono dilettato nella composizione, nella direzione di un coro e nel pianoforte. Da qui il salto nella musica a livello professionale è stato breve. Attualmente sono anche direttore musicale di Incanto Festival. Ho incominciato la mia attività professionale suonando in diversi gruppi musicali e dai generi più svariati. Grazie a questo bacino di interpreti, ho potuto esibirmi in tutto il Nord Italia.

Paolo, ci puoi parlare della tua carriera artistica e delle tue tante collaborazioni con i personaggi che hanno fatto la storia della musica

Ho avuto il piacere di collaborare con diversi artisti: Rossana Casale, Ivana Spagna, Giusi Ferreri, New Trolls, e molti altri. Il mio pensiero va a una persona che non posso dimenticare Franco D'Andrea che io considero uno dei più grandi pianisti italiani.

Tu sei musicista e arrangiatore; puoi spiegarci la differenza tra i due ruoli e quale dei due senti di più nell'anima?

Sono due parti importantissime che sono in egual misura parte attiva di quello che è il mio lavoro. Sono complementari; se non fossi musicista non potrei essere arrangiatore e viceversa. A seconda del lavoro che devo svolgere mi attivo in un senso o nell'altro, sempre cercando di fare il meglio.

Uno dei tuoi impegni musicali è con il gruppo “Faber per Sempre” legato alla Fondazione De André; vuoi parlarne?

È un gruppo che si è formato nel 2005; con Pier Michelati, il bassista storico di De Andrè, con il gruppo siamo spesso in concerto, giriamo in tutta Italia e facciamo parecchie date all’estero. Siamo stati a Londra, Bucarest, Bratislava e spesso ci rechiamo in Svizzera dove, ed è una cosa che mi ha meravigliato molto, De André è conosciutissimo. Ogni serata è sold-out e, a differenza dell'Italia, ci richiedono sempre 8/10 bis.

Come hai già detto questa professione ti ha portato in giro per il mondo; ma che rapporti hai con il territorio biellese? Io abito in provincia ma purtroppo non sono quasi mai a casa per i miei impegni lavorativi. Devo infatti ammettere che sono alcuni anni che non faccio una passeggiata in centro città. Ma Biella è sempre nel mio cuore.

Concludiamo chiedendoti quali saranno i tuoi prossimi impegni.

Ho appena terminato il tour de force della stagione estiva, che è stata parecchio impegnativa. Ora torno alla mia attività in studio di registrazione e sicuramente mi divertirò a suonare.