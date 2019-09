Borriana: Il Comune è attivo sull'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

Dopo l'attivazione della carta d'identità elettronica, l’Amministrazione Comunale di Borriana compie un altro importante passo in avanti nella digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, e nello sveltimento delle pratiche anagrafiche.

Lo scorso 27 agosto, si sono concluse le operazioni che hanno permesso al Comune di subentrare nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.), cioè la banca dati anagrafica unica che sostituirà progressivamente le anagrafi dei circa 8000 Comuni italiani, diventando il riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici.

Il Comune di Borriana ha attivato con successo tutte le procedure informatiche per il riversamento in maniera sincrona in A.N.P.R. e, dal 27 agosto scorso, è a tutti gli effetti un Comune subentrato. “Si tratta di un obiettivo importante, essendo ad oggi circa 3.000 i Comuni che hanno terminato gli adempimenti necessari al passaggio all’A.N.P.R.. - commenta il Sindaco Francesca Guerriero - Tale traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro di bonifica dei dati anagrafici eseguito dall’ufficio anagrafe con il supporto della Software House Siscom S.p.A., spinti dal convinto investimento dell’amministrazione in termini di innovazione quale strumento indispensabile per il miglioramento dei servizi. Un ringraziamento a Pier Antonio Rasolo del nostro ufficio anagrafe e stato civile per questo importante obiettivo raggiunto”.

L’A.N.P.R. rappresenta uno dei passi fondamentali del progetto promosso da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che guida la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, orientata alla creazione di un’anagrafe centralizzata, custodita nella banca dati del Ministero. Obiettivo è ridisegnare i processi con cui l’Amministrazione Pubblica si relaziona ai cittadini partendo da un patrimonio informativo condiviso, di qualità e sempre aggiornato. Questa unica banca dati, una volta a regime, consentirà la piena interoperabilità e standardizzazione dei dati anagrafici nazionali, finendo per costituire un unico punto di riferimento per tutte le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi.

Nell’immediato, le operazioni di cambio di residenza tra Comuni subentrati in A.N.P.R. saranno più snelle in quanto lo scambio dei dati avverrà in tempo reale. I cittadini, inoltre, potranno richiedere i propri certificati anagrafici anche presso gli altri Comuni già presenti in A.N.P.R..