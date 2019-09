"I cinquemila degli Alpini" conta circa 130 corridori, Trofeo San Maurizio ad Alciato e Guerretta FOTOGALLERY

Anche quest'anno si è rivelata un successo la corsa podistica notturna "I cinquemila degli Alpini", non competitiva che si è svolta ieri sera, 20 settembre. Circa 130 corridori hanno partecipato alla manifestazione podistica dal percorso interamente illuminato dalla Protezione Civile. Primi a tagliare il traguardo Luca Alciato e Gloria Guerretta. Grande successo anche per il Polenta Party: dopo la corsa i presenti su sono riuniti per gustare insieme una buona Polenta preparata dalle sagge mani delle Penne Nere.