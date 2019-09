Basket, SM Fanton Biella: una presentazione all’insegna dell’ambizione

Entusiasmo e freschezza sono stati portati dall’emergere prepotente nelle ultime stagioni della società di basket cossatese (e biellese d’adozione, visto il campo casalingo del Palapajetta) guidata dal prof. Luciano D’Agostino, che con due promozioni in tre stagioni è passata dal campionato di Promozione alla C Silver.

Chiari gli obiettivi di Coach Giampiero Bertetti e Capitan Murta concordi nell’ammettere la forza della squadra e la completezza in ogni reparto, pur confermando il basso profilo che è d’obbligo quando non è stato giocato ancora un minuto ufficiale.

Importante l’intervento di Nicola Minessi, GM di pallacanestro Biella: “Avere un’altra realtà cestistica in città non può che essere uno stimolo per tutti. Non deve esserci rivalità, se Biella vuole tornare ad essere una Basket City com’era una volta bisogna che le due società siano l’una la forza dell’altra”.